Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили реализацию проекта «Альянс зеленого коридора»
В рамках совместного предприятия "Альянс зеленого коридора" (Green Corridor Alliance) состоялось онлайн рабочее совещание с участием операторов систем передачи (TSO) и международных партнёров проекта.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Green Corridor Alliance.
Отмечается, что Азербайджан был представлен на совещании ОАО "Азерэнержи", Казахстан - АО "КЕГОК", а Узбекистан - НЭГУ.
"Также в совещании приняли участие представители Азиатского банка развития (ADB), поддерживающего проект, и итальянской компании CESI SpA, выступающей в качестве технического консультанта.
Участники обсудили текущий статус процесса сбора данных, ключевые вопросы, возникающие в ходе работы, а также механизмы координации и синхронизации обмена информацией для успешной реализации проекта", - говорится в информации.
Отметим, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций объявили о запуске первого этапа инициативы "Транскаспийский зеленый энергетический коридор". В рамках инициативы страны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), которое предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.
Для управления проектом было создано совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" (Green Corridor Alliance) со штаб-квартирой в Баку. ТЭО проекта проводится при финансовой поддержке АБР и АБИИ.
