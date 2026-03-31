В Ходжавенд возвращается очередная группа вынужденных переселенцев - ФОТО
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках программы возвращения на данном этапе в город Ходжавенд отправилась группа бывших вынужденных переселенцев - 64 семьи, всего 253 человека.
Возвращающиеся семьи являются вынужденными переселенцами, которые временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.
