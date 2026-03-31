Жителей ЕС могут попросить реже использовать транспорт

Правительства стран Европейского союза могут попросить граждан реже ездить на автомобилях и летать на самолетах для экономии топлива. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

К такому выводу издание пришло из-за заявления еврокомиссара по энергетике Дана Йергенсена. Тот отмечал, что "правительствам стран нужно рассмотреть добровольные меры по экономии с особым вниманием к транспортному сектору".