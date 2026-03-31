Невнимательность привела к ДТП в Баку

На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, причиной аварии стал автомобиль, остановившийся на проезжей части без принятия необходимых мер безопасности.

Другое транспортное средство, находившееся в движении, врезалось в стоящий автомобиль. Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения центра.

В ведомстве обратились к водителям с напоминанием о том, что в случае неисправности или других вынужденных причин остановки автомобиля на проезжей части необходимо немедленно принять меры безопасности.

"По возможности транспортное средство следует убрать на обочину, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров. Невнимательность за рулем повышает риск дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ведомстве.