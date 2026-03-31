В ряде сел Агстафинского района временно приостановят газоснабжение

В связи с ремонтными работами на участке Агстафинской службы Шамкирского регионального управления газовой эксплуатации в ряде населенных пунктов временно будет приостановлено газоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" в ответ на запрос Milli.Az.

Как отмечается, на некоторых территориях были выявлены утечки. В связи с этим запланированы работы по их устранению, замене корродированных участков трубопровода, а также ликвидации утечек на задвижках магистральной линии. Для проведения этих работ потребуется временно прекратить подачу газа.

Так, 31 марта 2026 года с 11:00 и до завершения работ газоснабжение будет приостановлено в селах Кёчяскер, Татлы, Кёхня Гышлаг, Юхары Гёйджели, Эйналлы, Гырылы, Вургун, Гасансу и Ашага Гёйджели. Всего отключение затронет 5 590 абонентов.

В ведомстве просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.