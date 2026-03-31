Министерство нацобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в официальном аккаунте X в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Day.Az представляет публикацию:

"В эти печальные дни, оставившие черное пятно в истории, вооруженные армянские формирования безжалостно убили тысячи невинных азербайджанских тюрков. Мы не забыли, не забудем и не позволим забыть геноцид, направленный против нашего братства. С почтением, благодарностью и уважением вспоминаем наших шехидов".