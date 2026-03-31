США работают над «удивительной» сделкой по Гренландии

Американская администрация в сотрудничестве с НАТО и Гренландией работает над "удивительной" для США сделкой. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что издание получило соответствующий комментарий, когда обратилось в Белый дом с вопросом о трех американских гражданах, которые проводили "тайные операции по оказанию влияния" в Гренландии. Одним из них оказался предприниматель Дрю Хорн. Другим был Томас Дэнс, ранее входивший в федеральную Комиссию по исследованию Арктики. Третьим был основатель мотоклуба Bikers for Trump и член Консультативного совета по национальной безопасности в администрации президента США Крис Кокс.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.