Бандиты напали на город в Гаити, десятки убитых - ВИДЕО

Уровень насилия со стороны уличных банд в Гаити становится запредельным. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Банда "Гран Гриф" совершила нападение на население города Жан-Дени, убив более 70 мирных жителей, включая детей: они также сожгли множество домов и жилищ в городе. Представляем вашему вниманию данное видео: