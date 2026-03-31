Спутник Starlink распался на обломки в космосе

Система спутниковой интернет-связи Starlink потеряла связь с одним из своих спутников в результате "аномалии" на орбите. Об этом говорится в сообщении Starlink в соцсети X.

Отмечается, что инцидент произошел 29 марта.

В результате аномалии связь со спутником на высоте около 560 км над Землей прервалась. Последний анализ показал, что это событие не представляет новой опасности для международной космической станции, ее экипажа или для предстоящего запуска миссии НАСА "Артемида-2", говорится в сообщении.

В Starlink отметили, что продолжают наблюдение за спутником, а также за любыми выявленными обломками. Там же подчеркнули, что команды SpaceX и Starlink активно работают над установлением первопричины и оперативно примут необходимые корректирующие меры.