https://news.day.az/world/1825117.html В Гоа оборвался трос парасейлинга с туристом - ВИДЕО В Гоа во время катания на парасейлинге с туристом оборвался трос, прикрепленный к катеру. Как передает Day.Az, соответствующее видео инцидента распространилось в сети. В результате турист упал в море.
В результате турист упал в море. Сообщается, что он, по меньшей мере, испытал сильный шок и некоторое время находился в беспомощном состоянии, пока к нему не подплыла лодка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре