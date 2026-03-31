Минобороны Азербайджана предупредило население

В период с 31 марта по 3 апреля на территории учебного центра в Агдеринском районе будет проведен процесс уничтожения боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые признаны непригодными к использованию.

Как передает Day.Az, об этом предупредили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что процесс будет произведен с соблюдением правил безопасности.

"В связи с возможными звуками взрывов население призывается не поддаваться панике. Оснований для беспокойства нет", - добавили в военном ведомстве.