В Баку из-за дождей некоторые жители размещены в отелях

В результате непрерывных дождей, шедших в течение нескольких дней в Баку и окрестностях, на некоторых участках наблюдались подтопления. Во многих местах скопившаяся вода уже откачана, однако в некоторых районах работы продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, в связи с текущей ситуацией от жителей поступили обращения в районные исполнительные органы. На основании этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были проведены эвакуационные мероприятия.

В настоящее время в поселках указанных районов продолжаются работы по откачке воды с использованием специальной техники.

Кроме того, жители некоторых жилых объектов, находящихся в опасном состоянии, временно размещены в отелях.