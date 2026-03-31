Несоблюдение правил привело к страшным ДТП в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел опубликовал кадры крупных ДТП, произошедших в праздничные дни и дождливую погоду.

Как передает Day.Az, отмечается, что материальный ущерб, потерянное на дорогах время и образовавшиеся заторы - последствия, с которыми столкнулись водители в столице.

"Основные причины аварий остаются прежними: неправильный выбор скорости, несоблюдение дистанции с учетом погодных условий и нарушение правил маневрирования.

Скоростной режим должен соответствовать погодным и дорожным условиям, дистанция - соблюдаться, а любые маневры - выполняться строго по правилам. При поверхностном отношении к этим требованиям последствия могут быть такими, как в опубликованных кадрах", - отмечается в сообщении ведомства.