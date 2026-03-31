Израиль атаковал иранские объекты по производству вооружений

Армия Израиля завершила очередную волну ударов по объектам производства вооружений в Тегеране

Как передает Day.Az, среди атакованных целей были: 

  • Завод, использовавшийся для литья и наполнения боевых частей баллистических ракет взрывчатым веществом;
  • Исследовательский и опытно-конструкторский комплекс компонентов для современных вооружений и производственный объект компонентов для баллистических ракет;
  • Производственный и исследовательский центр компонентов для противотанковых ракет, малых зенитных ракет и других вооружений.

Одновременно израильская армия продолжает наносить удары по огневым позициям в иранской столице, включая стартовые площадки и позиции для запуска ракет класса "земля-воздух".