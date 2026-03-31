https://news.day.az/world/1825126.html Израиль атаковал иранские объекты по производству вооружений - ВИДЕО Армия Израиля завершила новый этап ударов по объектам производства вооружений в Тегеране. Как передает Day.Az, армия Израиля объявила о завершении очередной волны авиаударов по производственным объектам иранского оборонного сектора в Тегеране. Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли серию ударов по ключевым целям, среди которых:
- Завод, использовавшийся для литья и наполнения боевых частей баллистических ракет взрывчатым веществом;
- Исследовательский и опытно-конструкторский комплекс компонентов для современных вооружений и производственный объект компонентов для баллистических ракет;
- Производственный и исследовательский центр компонентов для противотанковых ракет, малых зенитных ракет и других вооружений.
Одновременно израильская армия продолжает наносить удары по огневым позициям в иранской столице, включая стартовые площадки и позиции для запуска ракет класса "земля-воздух".
