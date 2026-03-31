Ферстаппен может уйти из Формулы-1 уже в следующем году

Руководство "Ред Булл" рассматривает возможность выплаты Максу Ферстаппену суммы по его действующему контракту, если четырехкратный чемпион мира решит приостановить карьеру в Формуле-1 после сезона-2026.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, речь идет о £60 млн (около $79,2 млн / 135 млн манат) в год.

Для сравнения: в 2025 году нидерландский гонщик заработал $76 млн ($65 млн - базовая зарплата, $11 млн - бонусы), что примерно составляет 130 млн манат. Таким образом, даже в случае ухода из чемпионата его доход может остаться на прежнем уровне.

После Гран-при Японии, где Ферстаппен финишировал восьмым и вновь раскритиковал новый регламент, в команде всерьез обеспокоились риском досрочного расторжения контракта, который действует до конца 2028 года. У гонщика есть пункт, позволяющий уйти, если к летнему перерыву он занимает третье место или ниже в личном зачете. Сейчас он идет девятым с 12 очками.