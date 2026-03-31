В Баку произошел взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО
На улице 10 Мая в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку произошел взрыв на объекте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В ходе оценки обстановки установлено, что взрыв произошел в парикмахерской общей площадью 20 кв. м без последующего возгорания.
В результате инцидента объекту был нанесен ущерб, один человек получил травмы.
Сотрудники МЧС приняли на месте необходимые меры безопасности.
По факту происшествия ведется расследование.
