На улице 10 Мая в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку произошел взрыв на объекте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки обстановки установлено, что взрыв произошел в парикмахерской общей площадью 20 кв. м без последующего возгорания.

В результате инцидента объекту был нанесен ущерб, один человек получил травмы.

Сотрудники МЧС приняли на месте необходимые меры безопасности.

По факту происшествия ведется расследование.