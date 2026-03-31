Раскрыт дизайн ИИ-смартфона Google

В сети появились первые неофициальные изображения флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro.

Как передает Day.Az, рендеры опубликовало издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks - они основаны на утекших CAD-чертежах устройства.

Судя по изображениям, компания не планирует кардинальных изменений в дизайне линейки. Основным отличием может стать обновленный блок основной камеры: вместо цветной вставки, как в предыдущем поколении, ожидается полностью черная панель. Также на рендерах отсутствует датчик температуры.

Характеристики новинки пока не раскрываются. По данным инсайдеров, смартфон может получить новый процессор Tensor G6 с семиядерной архитектурой и графикой Mali C1 в разных конфигурациях. Также ожидается переход на модем MediaTek M90 вместо решения от Samsung.

По предварительной информации, презентация серии Google Pixel 11 может состояться в августе 2026 года. В линейку, как ожидается, войдут четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.