ING не видит возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики Азербайджана

Компания ING Group из Нидерландов не видит дальнейшей возможности для смягчения монетарной политики Азербайджана на данном этапе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

ING Group называет Азербайджан "относительным бенефициаром эскалации на Ближнем Востоке", хотя в основном через рост цен, а не объемов.

"Для экспортера каждое дополнительное повышение цен на нефть на 10 долларов за баррель приносит около 3 млрд долларов (4% ВВП) дополнительных годовых экспортных доходов и 1,5-2 млрд долларов дополнительных бюджетных поступлений. На этом фоне мы больше не видим рисков отрицательного сальдо текущего счета или девальвации маната в 2026-2027 годах. Будучи прямым соседом Ирана, Азербайджан может столкнуться с необходимостью увеличения расходов на оборону и безопасность. Однако его общая фискальная позиция остается очень сильной: консолидированный бюджетный профицит составил 2,6% ВВП в 2025 году, а суверенные сбережения превышают 100% ВВП", - говорится в отчете нидерландской компании.

В то же время ING предупреждает о повышении риска инфляции.

"Около 46% импорта Азербайджана поступает из развитых стран и стран, прямо затронутых напряженностью на Ближнем Востоке, что делает экономику уязвимой к импортной инфляции. Рост глобальных цен на продукты питания на 10% добавит примерно 1,5 процентных пункта к инфляции, которая уже была несколько повышенной в 2025 году. На этом фоне мы не видим возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики на данном этапе", - говорится в отчете.

Отмечается также, что рост экономической активности заметно замедлился с 4,2% в 2024 году до 1,4% в 2025 году.

"Хотя определенное замедление было ожидаемо, масштаб снижения превысил предыдущие прогнозы. Под давлением оказались как топливный, так и нетопливный секторы, включая транспорт и другие промышленные сегменты. Нетопливная активность оставалась слабой, а выпуск в топливном секторе демонстрировал нестабильность. Секторы, ориентированные на потребителей, оказались более устойчивыми, чем остальная часть экономики, что помогло смягчить общее замедление.

Замедление было широкомасштабным в 2025 году, хотя строительство и торговля продолжали показывать относительную устойчивость. В перспективе мы считаем, что рост ВВП может вернуться к диапазону 2-3% в 2026-2027 годах, при условии, что фискальная политика не станет чрезмерно ограничительной, а торговые отношения с США, ЕС и Китаем продолжат развиваться. Возможности значительного роста топливного сектора остаются ограниченными из-за ограничений производственных мощностей", - отмечают аналитики ING Group.

Компания также подчеркивает, что потребление домохозяйств все больше зависит от кредитов на фоне сдержанного роста доходов.

"Хотя рост реальных доходов остается положительным, он недостаточно силен, чтобы полностью поддерживать потребление, что заставляет домохозяйства все больше полагаться на розничное кредитование, которое теперь достигло 15% ВВП и замедлилось до многолетнего минимума в 5% в годовом исчислении в реальном выражении.

За пределами топливного сектора настроения демонстрируют осторожные признаки улучшения. Топливный сектор - за исключением краткосрочного роста в последние месяцы - продолжает сдерживать общий промышленный рост. В то же время недавняя стабилизация роста корпоративного кредитования на фоне относительно высокого показателя промышленного доверия указывает на потенциальное восстановление инвестиционного аппетита в нетопливном секторе", - говорится в отчете.