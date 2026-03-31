Ближайшие дни решат исход конфликта на Ближнем Востоке - Пит Хегсет Ближайшие дни будут решающими в конфликте на Ближнем Востоке, заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции. Как передает Day.Az, Хегсет отметил, что в вооруженных силах Ирана наблюдается высокий уровень дезертирства.
"У нас больше возможностей, у них - меньше. За месяц мы установили условия, и ближайшие дни окажутся решающими. Иран это понимает, но в военном плане практически ничего не может с этим сделать", - подчеркнул министр.
