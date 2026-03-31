Заинтересованные страны могут самостоятельно открыть Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Post.

"Я думаю, он откроется автоматически, но моя позиция такова: мы фактически уничтожили страну. У них больше нет сил, и пусть страны, которые используют пролив, сами идут и открывают его... потому что, я думаю, те, кто контролирует нефть, будут очень заинтересованы в его открытии", - сказал Трамп.

Он также раскритиковал союзников США за то, что они не выразили готовность участвовать в многонациональной операции по открытию стратегически важного водного пути, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти, в основном в страны Азии.