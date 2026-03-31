Сборная Азербайджана U21 сыграла вничью с Болгарией

Сборная Азербайджана по футболу в возрасте до 21 года провела очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Рашада Эйюбова, встретившийся в гостях со сборной Болгарии, сыграл с соперником в безрезультатную ничью.

В составе хозяев поля на 82-й минуте Георгий Чорбаджийский получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Встреча прошла в городе Пловдив.