В Азербайджане изменятся требования к автомобилям, используемым в такси

В Азербайджане планируются изменения в "Требованиях к техническим характеристикам и внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных и таксомоторных пассажирских перевозок".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о введении в действие закона "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" от 3 марта 2026 года.

Согласно распоряжению, Кабинет министров в течение трех месяцев должен внести соответствующие изменения в требования к транспортным средствам, используемым для регулярных и таксомоторных перевозок, определить требования к транспортным средствам, применяемым для нерегулярных пассажирских перевозок, проинформировать об этом Президента и решить другие вопросы, предусмотренные законом.