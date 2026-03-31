Трамп заявил, что война с Ираном может скоро завершиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном, по его мнению, может закончиться в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в телефонном интервью изданию The New York Post.

"Мы не собираемся находиться там слишком долго. Сейчас мы наносим по ним мощнейшие удары", - сказал Трамп. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как он опубликовал в социальных сетях видео с крупными взрывами в районе Исфахана, которые, по его словам, поразили "множество объектов".

По словам Трампа, "это полное уничтожение", однако, как он отметил, США не будут находиться в регионе слишком долго, хотя, по его словам, "еще предстоит работа по нейтрализации оставшегося наступательного потенциала Ирана".