В Азербайджан завезли опасных пчел?

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о ввозе в Азербайджан пчел, зараженных клещами. Утверждалось, что из Узбекистана были импортированы пчелиные семьи, зараженные клещом Tropilaelaps, который может серьезно повлиять на их развитие.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что обращение по поводу импорта медоносных пчел из Узбекистана поступило впервые.

По информации ведомства, первая партия пчел прошла лабораторные исследования, и по их результатам в образцах не обнаружено ни клещей, ни каких-либо паразитарных заболеваний.

В агентстве добавили, что в настоящее время все процедуры продолжаются в соответствии с действующим законодательством.