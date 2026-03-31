iPhone 20 может получить измененный дизайн

Apple готовит радикально новый дизайн юбилейного iPhone к 20-летию серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, будущая модель, которая в утечках фигурирует как iPhone 20 или iPhone XX, получит плавно изогнутый экран и ультратонкие рамки.

Информацией о новинке поделился пользователь X (Twitter) @phonefuturist. По его данным, смартфон оснастят выпуклым стеклом, которое по краям плавно переходит в тонкую полированную рамку, напоминающую дизайн iPhone X. Толщина рамок составит всего 1,1 мм, тогда как у iPhone 17 Pro этот показатель равен примерно 1,44 мм.

Источник добавил, что Apple стремится создать полностью безрамочный экран без видимых элементов на лицевой панели. Для этого компания тестировала технологию подпанельной камеры (UPC) от Samsung как альтернативу подэкранной камере (UDC).

Журналисты отмечают, что информации от этого инсайдера стоит относиться с осторожностью из-за его неизвестной репутации.