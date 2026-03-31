На территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошел взрыв.

Как передает Day.Az, глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования.

"На территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано", - сообщил Беляев.

Как сообщают российские СМИ, в цеху взорвался осушитель.

По данным Telegram-каналов, количество пострадавших возросло до 52 человек, один погиб. Проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.