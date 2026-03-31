https://news.day.az/world/1825135.html КСИР сообщил о гибели советника начальника Генштаба Ирана Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги, убит. Как передает Day.Az, эту информацию распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, Эсхаги и его семья погибли в результате авиаудара, нанесенного США и Израилем.
КСИР сообщил о гибели советника начальника Генштаба Ирана
Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги, убит.
Как передает Day.Az, эту информацию распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По данным источников, Эсхаги и его семья погибли в результате авиаудара, нанесенного США и Израилем.
