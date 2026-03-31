КСИР сообщил о гибели советника начальника Генштаба Ирана

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги, убит.

Как передает Day.Az, эту информацию распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным источников, Эсхаги и его семья погибли в результате авиаудара, нанесенного США и Израилем.