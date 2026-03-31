В Иране повреждено более 113 тысяч жилых домов

С 28 февраля в результате авиаударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, повреждено свыше 113 тысяч жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца, в провинции Тегеран пострадали около 44,4 тысячи домов, еще порядка 90 тысяч - в других регионах страны.

Кроме того, за этот период ударам подверглись 307 объектов системы здравоохранения, включая больницы и медпункты, а также 760 школ. Сообщается, что были повреждены 18 центров Красного Полумесяца, 48 единиц оперативного транспорта и три спасательных вертолета.