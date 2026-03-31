Как решить проблему с утерянным номером машины?

После сильных дождей в Баку участились случаи, когда на ряде улиц и проспектов государственные регистрационные номера автомобилей падают в воду и теряются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, увеличение числа публикаций на эту тему в социальных сетях в последние дни показывает, что проблема носит достаточно массовый характер.

Некоторые водители размещают объявления в поисках потерянных номеров, другие же вынуждены обращаться в официальные структуры. Согласно правилам, если государственный регистрационный номер утерян и не найден, повторная выдача той же комбинации цифр невозможна. Поэтому водитель сначала должен обратиться в территориальное отделение полиции, чтобы уточнить факт утери или кражи номера.

Согласно статье 29 Закона "О дорожном движении", если потерянный или украденный номер впоследствии будет найден, он в первую очередь возвращается его последнему владельцу.

Однако если номер не удается найти, водителей ждет более сложная и длительная процедура. В таком случае необходимо получить совершенно новый государственный регистрационный номер, а также обновить свидетельство о регистрации транспортного средства, то есть технический паспорт.