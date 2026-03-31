Союз кинематографистов Азербайджана внес ясность в сроки назначения на место Расима Балаева

Новый председатель Союза кинематографистов Азербайджана будет избран после сороковин народного артиста Расима Балаева.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Союзе.

Отмечено, что до этого времени не будет предпринято никаких организационных шагов: "Согласно уставу, оперативные вопросы в организации решает секретариат. После сороковин будут предприняты организационные шаги, и, в соответствии с уставом, председатель будет избран на общем съезде".

Напомним, что покойный народный артист Расим Балаев был избран председателем Союза кинематографистов Азербайджана в 2024 году.

Расим Балаевскончался 29 марта в стамбульской клинике "Memorial", где проходил курс лечения.