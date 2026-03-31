Задержан мэр Бурсы и члены его семьи

Мэр турецкого города Бурса Мустафа Бозбей, представляющий Республиканскую народную партию (CHP), задержан.

Как передает Day.Az, в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Бурсы, вынесено решение о задержании Бозбея и ещё 58 подозреваемых, из которых 55 уже задержаны.

По имеющейся информации, среди задержанных есть супруга, дочь, братья Бозбея, а также ряд предпринимателей. В доме Бозбея и в здании муниципалитета проводятся обыски.

В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые проходят по статьям "создание преступной организации и участие в ней", а также "легализация средств, полученных преступным путём".

Операции проводились в Бурсе, а также в Стамбуле, Балыкесире и Диярбакыре. Сообщается, что 4 человека находятся за пределами страны, в отношении них также объявлен розыск.