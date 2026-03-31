США могут пересмотреть свои отношения с НАТО

Штатам возможно придется пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что отсутствие поддержки со стороны альянса войны США против Ирана "очень разочаровывает".

Рубио раскритиковал членов НАТО за отказ в доступе к военным базам, после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров "трусами", а сам альянс - "бумажным тигром".

"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве на базирование, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", - сказал госсекретарь.

Bloomberg отмечает, что основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.

Как известно, члены НАТО в основном отклонили просьбу Трампа о помощи в восстановлении работы Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл, угрожая соответствующими мерами после начала войны. Закрытие этого транспортного коридора привело к резкому росту цен на нефть и газ. Однако Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт.