В Иерусалиме произошло более десяти взрывов. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Информация о масштабах возможных разрушений и числе пострадавших пока не приводится. В Армия обороны Израиля заявили, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана.
