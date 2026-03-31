В Иерусалиме произошло более десяти взрывов. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Информация о масштабах возможных разрушений и числе пострадавших пока не приводится. В Армия обороны Израиля заявили, что системы противовоздушной обороны перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана.