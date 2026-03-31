Реже попадайтесь на глаза начальству

Cегодня звезды гороскопа склоняют к активной самостоятельности. Быть дипломатичным, особенно с вышестоящими, будет трудно как никогда, а идти на поводу или действовать по чужой указке - практически невозможно. Поэтому совет дня - реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты: рубить с плеча или обидеть резким словом сегодня легче обычного. Зато все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Ничто сегодня не будет получаться у Овна лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Овна! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Овна если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Телец

Сегодня Телец будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Тельца будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Близнецы

Лучше всего сегодня Близнецам взяться за давно назревшие дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Близнецов действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Рак

Сегодня Рак может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Раку не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Лев

Сегодня Льву не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Лев сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Дева

Сегодня для Девы актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Деву в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Весы

Сегодня жизнь будет ждать от Весов решительности и четкости, а вот сами Весы этих качеств в себе как раз ощущать и не будут. По крайней мере, всего этого им будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Весы. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Скорпион

Сегодня Скорпион может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Скорпиону сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Стрелец

Сегодня Стрельцу не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Стрельцу и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Козерог

Сегодня у Козерога есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Козерога нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного! А главное - смелее привлекайте к своим планам окружающих, сегодня, благодаря вашей коммуникабельности, они готовы будут оказать вам всяческую поддержку.

Водолей

Если сегодня с самого утра из ушей Водолея начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Водолея в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Водолея во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Рыбы

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Рыб. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Рыб не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Рыбам выпадет только ближе к вечеру.