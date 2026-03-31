30 тысяч абонентов в Сумгайыте останутся без газа

В Сумгайыте временно отключат газ у 30 тысяч абонентов.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Так, в связи с ремонтом газового регулятора временные перебои в газоснабжении возникнут у абонентов в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м, 12-м, 19-м, 21-м, 29-м, 30-м, 34-м, 36-м и 45-м кварталах города Сумгайыт, а также в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м микрорайонах.

По имеющейся информации, подача газа примерно 30 тысячам абонентов будет временно приостановлена с 11:00.

После завершения ремонтно-восстановительных работ подача газа будет поэтапно восстановлена.