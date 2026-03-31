https://news.day.az/society/1825042.html На этой дороге установили радары нового поколения - ФОТО На дороге Хырдалан-Новханы установлены радары нового поколения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, теперь водителям уже не будет достаточно лишь ненадолго снижать скорость при приближении к радару, чтобы избежать административного штрафа.
На этой дороге установили радары нового поколения - ФОТО
На дороге Хырдалан-Новханы установлены радары нового поколения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, теперь водителям уже не будет достаточно лишь ненадолго снижать скорость при приближении к радару, чтобы избежать административного штрафа.
Новые устройства позволяют постоянно отслеживать скорость на протяжении всего участка дороги.
Отмечается, что указанные радары пока еще не введены в эксплуатацию.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленный скоростной режим и обеспечивать безопасность как свою, так и других участников движения.
