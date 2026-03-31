На этой дороге установили радары нового поколения

На дороге Хырдалан-Новханы установлены радары нового поколения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, теперь водителям уже не будет достаточно лишь ненадолго снижать скорость при приближении к радару, чтобы избежать административного штрафа.

Новые устройства позволяют постоянно отслеживать скорость на протяжении всего участка дороги.

Отмечается, что указанные радары пока еще не введены в эксплуатацию.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленный скоростной режим и обеспечивать безопасность как свою, так и других участников движения.