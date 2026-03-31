В дома без купчей могут разрешить проводить газ

В сфере газификации планируется ряд изменений, связанных с муниципальными документами и доверенностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в последние дни среди населения распространяется информация о том, что станет возможным проведение газа в дома, не имеющие купчей, на основании муниципального документа и доверенности.

Согласно этим утверждениям, после внесенных компанией "Азеригаз" изменений данный норматив может вступить в силу.

По данному вопросу в "Азеригаз" ранее заявляли, что нововведения действительно планируются. Однако когда именно новые правила вступят в силу, пока неизвестно.