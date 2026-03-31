США перебросили в Британию 12 штурмовиков A-10

Пентагон передислоцировал на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью, состоящую из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II, с целью дальнейшей переправки на Ближний Восток. Об этом свидетельствует авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти самолеты прибыли с авиабазы национальной гвардии США Пиз, расположенной в штате Нью-Гэмпшир. Поддержку их трансатлантического перелета обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Конкретное место их будущего базирования на Ближнем Востоке пока не разглашается. Ожидается, что с их прибытием США удвоят количество данных боевых самолетов в регионе.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II разработаны для оказания огневой поддержки наземным войскам и уничтожения ударных беспилотников. Для выполнения этих задач они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

На данный момент американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает приблизительно 250 боевых самолетов. Наиболее крупное скопление техники наблюдается на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где дислоцируются многочисленные эскадрильи американских истребителей, включая F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо этого, американские боевые самолеты размещены на авиабазах Овда в Израиле и Принц Султан в Саудовской Аравии.