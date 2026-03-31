Бомбардировка ракетами Tomahawk по городам Ирана - ВИДЕО

Этой ночью ВВС США и Израиля продолжали авиаудары по городам Ирана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильнее всего досталось третьему по величине городу Ирана - Исфахану. Отмечается, что часть ударов, в том числе по Тегерану, вновь наносились ракетами Tomahawk. Представляем вашему вниманию данные кадры: