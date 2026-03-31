С чем столкнется мировая экономика из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Мировая экономика столкнется с повышением затрат на транспорт и производство из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что война на Ближнем Востоке не только разрушает жизни и источники дохода в регионе и за его пределами, но и ухудшает экономические перспективы стран, которые только начали восстанавливаться после предыдущих кризисов.

Глобальный шок носит неравномерный характер: больше всего страдают страны‑импортеры энергии, бедные государства и страны с ограниченными финансовыми резервами.

"В пострадавших странах отмечаются серьезные экономические последствия, включая разрушение инфраструктуры и промышленности, что может иметь долгосрочный эффект. Краткосрочные перспективы роста этих стран остаются отрицательными.

В то же время крупные импортеры энергии в Азии и Европе сталкиваются с ростом затрат на топливо и сырье: около 25-30% мировой нефти и 20% сжиженного природного газа проходит через Ормузский пролив, обеспечивая спрос не только в Азии, но и в отдельных странах Европы. Для стран Африки и Азии, сильно зависимых от импорта нефти, становится все сложнее получать необходимые поставки даже по высоким ценам.

Дополнительное давление создают рост цен на продовольствие и удобрения и ужесточение финансовых условий, особенно в странах с низким доходом. Некоторые из них могут нуждаться во внешней поддержке, несмотря на ее сокращение", - говорится в информации.

МВФ отмечает, что война приведет к росту цен и замедлению экономического роста: "Краткосрочный конфликт может вызвать резкий рост цен на нефть и газ, в то время как длительный конфликт сохранит высокую стоимость энергоносителей и усилит нагрузку на страны‑импортеры".

"Энергия является главным каналом воздействия. Дефакто закрытие Ормузского пролива и повреждение инфраструктуры региона вызвали крупнейшее в истории нарушение поставок нефти на мировой рынок, что фактически является внезапным налогом на доходы для стран‑импортеров.

Многоуровневое воздействие наблюдается в нескольких регионах. Страны‑импортеры энергии в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке ощущают рост расходов на импорт на фоне ограниченных бюджетных и валютных резервов.

В крупных азиатских промышленных экономиках увеличение расходов на топливо и электроэнергию повышает себестоимость производства и снижает покупательскую способность населения; в некоторых странах давление на платежный баланс уже влияет на валюты. В Европе кризис возрождает страх повторения газового кризиса 2021-2022 годов, при этом Италия и Великобритания особенно уязвимы из-за зависимости от газовых электростанций, тогда как Франция и Испания относительно защищены благодаря высокой доле атомной и возобновляемой энергии", - передает фонд.

Подчеркивается, что в странах‑экспортерах нефти на Ближнем Востоке, в части Африки и Латинской Америки, имеющих возможность поставлять нефть на рынок, наблюдается укрепление фискальных и внешнеэкономических позиций: "Страны‑производители, чьи поставки ограничены, включая некоторых членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, имеют меньший потенциал выигрыша".

"Война также меняет цепочки поставок нефти и других ключевых материалов. Перенаправление танкеров и контейнеровозов увеличивает стоимость перевозок и страхования, а также сроки доставки. Нарушения воздушного движения вокруг ключевых хабов Персидского залива влияют на глобальный туризм и усложняют торговлю.

Кроме роста цен на сырье, страны, компании и потребители сталкиваются с последствиями проблем в цепочках поставок. Нарушение поставок удобрений, примерно треть которых проходит через Ормузский пролив, повышает риски роста цен на продукты питания, особенно в северном полушарии в посевной период.

Наиболее уязвимыми остаются страны с низким доходом, где расходы на продовольствие составляют в среднем около 36% потребления, по сравнению с 20% в странах с развивающейся экономикой и 9% в развитых странах. Рост цен на продукты и удобрения создаёт не только экономические, но и социально-политические последствия, особенно при ограниченных бюджетных возможностях", - сообщает МВФ.

Подчеркивается, что возможны также дефицит и рост цен на другие материалы для промышленности: "Регион Персидского залива поставляет значительную долю мирового гелия, используемого в полупроводниках и медицинской технике. Индонезия, поставляющая около половины мирового никеля для аккумуляторов электромобилей, может столкнуться с дефицитом серы для переработки металла. Восточноафриканские страны, зависящие от торговли и денежных переводов из стран Персидского залива, сталкиваются с падением спроса на услуги, логистическими проблемами и снижением денежных переводов".

"Если высокие цены на энергию и продовольствие сохранятся, это приведет к глобальной инфляции. Исторически устойчивый рост цен на нефть сопровождался увеличением инфляции и замедлением роста. Более высокие транспортные и производственные расходы отражаются в ценах на товары и услуги.

Эффект различается по регионам. В Азии и частично в Латинской Америке, где инфляция была относительно низкой, рост цен на энергию и продукты проверит устойчивость ожиданий, особенно в странах с более слабыми валютами. В Европе новый скачок цен на энергию усугубит уже существующие затраты на жизнь. В странах с низким доходом рост цен на продукты несет острые социальные и экономические последствия.

Война также дестабилизировала финансовые рынки. Мировые фондовые индексы снизились, доходность облигаций выросла в развитых и многих развивающихся странах, а волатильность увеличилась. Продажа активов усилила жесткость финансовых условий.

Воздействие различается. В Европе и многих развивающихся странах более высокие доходности и расширение кредитных спредов повышают нагрузку на обслуживание долга и усложняют рефинансирование для правительств и компаний. В странах Африки к югу от Сахары и некоторых странах Ближнего Востока, Южной Азии ограниченные резервы и доступ к рынку делают внешние финансовые шоки более опасными, особенно при росте расходов на импорт топлива, удобрений и продуктов питания", - говорится в информации.

Подчеркивается, что в то же время развитые страны с глубокими внутренними рынками капитала и некоторые страны‑экспортеры сырья с достаточными резервами, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия и Эквадор, могут лучше справляться с рыночным стрессом, хотя и они не застрахованы от роста премий за риск.