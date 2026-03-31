В бразильском Сан-Паулу при взлете Airbus загорелся двигатель

Самолет Airbus A330-323 авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку сразу после взлета в аэропорту Гуарульюс бразильского города Сан‑Паулу из-за возгорания двигателя, сообщает CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Рейс DL104 направлялся из Сан-Паулу в Атланту, США, сообщает CNN Brasil. Очевидцы рассказали телеканалу, что возгоранию предшествовал сильный взрыв. Авиалайнер смог успешно приземлиться в аэропорту, используя только один двигатель, на место сразу прибыли сотрудники службы спасения и пожаротушения. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

После аварии Delta Air Lines и компания GRU Airport, управляющая аэропортом, связались с Национальным агентством гражданской авиации, передает телеканал.