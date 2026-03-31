В Музее ковра откроется выставка «Вслед за образом»

15 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра состоится открытие персональной выставки междисциплинарной художницы Медины под названием "Вслед за образом".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, в экспозицию войдут работы, выполненные в техниках масляной и акриловой живописи, мозаики, витража, цифрового искусства и ковроткачества. Представленные произведения отражают уникальный визуальный язык художницы и эволюцию ее творческого метода.

Выставка демонстрирует гармонию хрупкости и внутренней силы, а также трансформационный потенциал борьбы за выживание, ведущей к обновлению личности. В рамках проекта один и тот же образ проходит через различные формы: из живописи он трансформируется в цифровой формат, затем воплощается в витраже, мозаике или ковре.

Повторяющиеся мотивы - смена времен года, цветочные композиции, женские и мужские портреты, городские пейзажи Баку и абстрактные формы - представлены в разных материалах и техниках, формируя целостную визуальную - эмоциональную и иммерсивную среду.

Особое место в экспозиции занимает звуковая инсталляция, основанная на записях процесса ковроткачества. Ритм работы ткачих становится ключевым элементом композиции, создавая живую связь зрителя с традицией.

Дополняют пространство два аромата, разработанные парфюмерным брендом Nose, благодаря чему выставка обретает не только визуальное, но и обонятельное измерение.

Значительную часть экспозиции составляют пять новых ковров, сотканных в Отделе традиционных технологий музея на основе эскизов художницы.

Кроме того, в постоянную коллекцию музея включены четыре воплощения работы "Цветы для матерей" - живописная версия, ковер, витраж и цифровая интерпретация.

Отметим, что выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке глобальной доменной зоны ART и направлена на развитие диалога между традиционным текстильным наследием и междисциплинарным современным искусством.

Выставка продлится до 15 мая.