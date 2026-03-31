В Азербайджане семьям погибших при разминировании назначена президентская стипендия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, членам семей саперов, погибших или скончавшихся в результате травм, полученных при несчастном случае во время разминирования, назначается стипендия Президента Азербайджанской Республики в размере 700 (семьсот) манатов в месяц.

Учрежденная стипендия Президента Азербайджанской Республики выплачивается следующим членам семьи сапера, погибшего или скончавшегося в результате травмы при несчастном случае во время разминирования, при этом сумма стипендии делится поровну между ними:

вдове (вдовцу), родителям;

детям, не достигшим 18 лет (а если они обучаются в профессиональных, средних специальных или высших учебных заведениях - до окончания обучения, но не более 23 лет), либо детям старше 18 лет с установленной инвалидностью;

братьям и сестрам, воспитывающимся в детских домах;

бабушке и дедушке в первую очередь, если нет других родственников.

Выплата осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для этого ведомства.

Учрежденная стипендия Президента Азербайджанской Республики распространяется также на членов семей саперов, погибших или скончавшихся в результате травм при несчастных случаях во время разминирования до вступления в силу настоящего указа, и выплачивается за период после вступления указа в силу.