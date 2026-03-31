Азербайджан и Марокко будут сотрудничать в области науки и высшего образования

Между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко утверждено Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко", подписанное 16 февраля 2026 года в городе Рабат.

После вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Правительству Королевства Марокко уведомление о том, что необходимые внутригосударственные процедуры для вступления Соглашения в силу выполнены.