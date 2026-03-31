С 1 апреля за это нарушителям придется платить штраф
С завтрашнего дня в Азербайджане за курение электронных сигарет в запрещенных местах будут штрафовать.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Так, с 1 апреля, согласно поправке, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и других общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре