С 1 апреля за это нарушителям придется платить штраф

С завтрашнего дня в Азербайджане за курение электронных сигарет в запрещенных местах будут штрафовать.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, с 1 апреля, согласно поправке, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и других общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.