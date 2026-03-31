Загрузку Android-приложений из интернета усложнят

Google начинает ограничение загрузки Android-приложений вне Google Play.

Как передает Day.Az со ссылкой на Android Authority, Google сделала первый шаг к ограничению установки Android-приложений из сторонних источников. С 1 апреля компания начнет тестировать новую систему проверки разработчиков, что может усложнить процесс установки приложений для пользователей.

На устройствах Android появится новая системная служба - Android Developer Verifier, которая будет проверять разработчиков. В августе начнет работать расширенная функция установки приложений из сторонних источников, а в сентябре новые правила вступят в силу в нескольких странах - Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Согласно новым требованиям, для установки и обновления приложений, разработчики должны быть зарегистрированы и проверены. В случае отсутствия регистрации, установка приложения будет заблокирована.

С 2027 года новые правила будут действовать по всему миру. Google объясняет эти меры желанием защитить пользователей от вредоносных программ, поскольку приложения, скачанные вне Google Play, в 90 раз чаще содержат вирусы.