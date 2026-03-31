Трамп предложил странам силой открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп предложил странам покупать топливо у США или силой обеспечить проход через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Все страны, которые не могут получать топливо через Ормузский пролив, включая Великобританию, отказавшуюся участвовать в "обезглавливании" Ирана, могут воспользоваться следующим предложением: во-первых, покупать топливо у США - у нас его в избытке; во-вторых, набраться, пусть и запоздалой, смелости, отправиться к проливу и просто взять его под контроль.

Вам придется начать учиться защищать себя. США больше не будут рядом, чтобы помогать вам - так же, как вас не было рядом с нами. Иран, по сути, уничтожен. Самая сложная часть уже позади. Идите и добывайте свою нефть сами", - написал Трамп.