Иран заявил об ударе по месту проведения совещания израильских командиров
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об ударе по месту проведения совещания командиров израильского фронта в Бней-Браке.
Как передает Day.Az, данное заявление было сделано в рамках 88-го этапа операции "Правдивое обещание 4".
По информации КСИР, для нанесения ударов использовались ракеты Emad, Khorramshahr 4 и Ghadr.
Кроме того, в заявлении говорится, что КСИР подверг обстрелу города Тель-Авив, Беэр-Шеву, Галилею, Негев, Тель-Ноф, Арад, а также южную часть Красного моря.
