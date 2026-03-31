Иран заявил об ударе по месту проведения совещания израильских командиров

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об ударе по месту проведения совещания командиров израильского фронта в Бней-Браке.

Как передает Day.Az, данное заявление было сделано в рамках 88-го этапа операции "Правдивое обещание 4".

По информации КСИР, для нанесения ударов использовались ракеты Emad, Khorramshahr 4 и Ghadr.

Кроме того, в заявлении говорится, что КСИР подверг обстрелу города Тель-Авив, Беэр-Шеву, Галилею, Негев, Тель-Ноф, Арад, а также южную часть Красного моря.