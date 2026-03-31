В Баку температура поднимется свыше 20 градусов

1 апреля в Баку ожидается температура до 21°, в регионах - до 25°.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, местами без осадков. Ночью и вечером возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 16-21°. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность - 75-85%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно бездождливая погода, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 20-25°, в горах ночью 0-5°, днем 10-15°, местами до 18°.

