https://news.day.az/society/1825121.html В Азербайджане этот рабочий день будет коротким В Азербайджане 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Как сообщает Day.Az, согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Таким образом, в связи с Днем Победы над фашизмом, который отмечается 9 мая, 8 мая (пятница) по всей стране будет сокращенным рабочим днем.
В Азербайджане этот рабочий день будет коротким
В Азербайджане 8 мая будет сокращенным рабочим днем.
Как сообщает Day.Az, согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Таким образом, в связи с Днем Победы над фашизмом, который отмечается 9 мая, 8 мая (пятница) по всей стране будет сокращенным рабочим днем.
Отметим, что в этом году 9 мая приходится на субботу, поэтому 11 мая (понедельник) также объявлен нерабочим днем.
