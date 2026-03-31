В Азербайджане этот рабочий день будет коротким

В Азербайджане 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Как сообщает Day.Az, согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Таким образом, в связи с Днем Победы над фашизмом, который отмечается 9 мая, 8 мая (пятница) по всей стране будет сокращенным рабочим днем.

Отметим, что в этом году 9 мая приходится на субботу, поэтому 11 мая (понедельник) также объявлен нерабочим днем.